Россия: Силовики сохранили власть

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Госдума России проголосует по путинским поправкам в Конституцию уже в четверг. Законопроект рассматривается "в абсолютно приоритетном порядке", объясняют в Кремле.
- Новое руководство России. Кто останется в правительстве Мишустина, а кто точно его покинет?
- Беларусь ищет альтернативу российской нефти. Лукашенко заявляет, что Москва запретила поставки нефти из Казахстана.
- Новый смертельный вирус из Китая. 6 человек умерли, несколько сотен заражены. Стоит ли бояться эпидемии?
Видео: ГЛАВНОЕ | 21.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.