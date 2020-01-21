Вт, 21.01.2020
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Россия: Силовики сохранили власть

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Госдума России проголосует по путинским поправкам в Конституцию уже в четверг. Законопроект рассматривается "в абсолютно приоритетном порядке", объясняют в Кремле.
  • Новое руководство России. Кто останется в правительстве Мишустина, а кто точно его покинет?
  • Беларусь ищет альтернативу российской нефти. Лукашенко заявляет, что Москва запретила поставки нефти из Казахстана.
  • Новый смертельный вирус из Китая. 6 человек умерли, несколько сотен заражены. Стоит ли бояться эпидемии?

Видео: ГЛАВНОЕ | 21.01.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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