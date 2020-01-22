Мнение: "Проект, с помощью которого Латвия могла сэкономить 500 миллионов евро за 10 лет"

Петерис Рагаушс - успешный нефтяной предприниматель из США. Он жертвовал политикам - Новой консервативной партии (НКП), Латвийскому университету, а теперь хочет построить терминал для сжиженного газа (СПГ) в Скулте. Бизнесмен рассказал о своих планах в передаче "1:1" на латвийском телевидении.
Говоря о пожертвованиях для НКП, Рагаушс подчеркнул, что он не связан с политикой Латвии, но он, благодаря друзьям, познакомился с одним из видных местных политиков - нынешним министром юстиции Янисом Бордансом.
"Мы начали разговаривать, когда они ехали в Вашингтон, где встречались с другими консервативными группами и аналитическими центрами. Я был на некоторых встречах. На одной из них - Americans for Tax Reform - Янис выступил с блестящей презентацией. Это произвело на меня впечатление, потому что я сам с консервативными взглядами.
Я жертвовал консервативным кандидатам в США. Конечно, пожертвования в Соединенных Штатах малоэффективны, поскольку политические силы через кампании собирают миллиарды евро.
Поэтому я решил сделать то же самое в Латвии, где пожертвование может оказать большее влияние", - объяснил Рагаушс.
На вопрос, почему Рагаушс пожертвовал НКП, а не другим консервативным партиям, например, таким как Союз "зеленых" и крестьян, бизнесмен пояснил, что на него произвела впечатление команда НКП и ее принципы, в том числе в борьбе с коррупцией, что в контексте Латвии имеет большое значение.
"Я считаю, что коррупция - это реальная проблема. Она вредит экономике, она вредит людям. Это очень плохая вещь. И если кто-то может с этим бороться, это очень хорошо", - говорит Рагаушс.
Одна из идей Рагаушса, над он которой активно работает, - построить терминал для сжиженного газа в Скулте.
Предприниматель объясняет, что эта идея существует уже 6-7 лет. Инженеры уже долгое время думают, что можно было бы построить эффективный газовый терминал, соединенный с газовым хранилищем в Инчукалнсе.
"Если вы посмотрите на карту, станет ясно, что Инкукалнское газохранилище огромное даже по меркам США. У Латвии есть такое сокровище, которого нет ни у Эстонии, ни у Литвы, ни даже у Финляндии. Если вы хотите альтернативную подачу газа, ее необходимо делать в стране, где есть такое хранилище.
Это один из немногих подарков советской эпохи, имеющих ценность. Оно построено для обслуживания этого региона. Этот новый терминал должен быть построен в Латвии", - убежден Рагаушс.
Он говорит, что еще одним преимуществом Инчукалнского газохранилища является его местоположение - по прямой всего в 30 километрах от побережья.
Нет необходимости в длинных трубопроводах высокого давления - простым способом можно будет преобразовать сжиженный газ в природный газ и доставить его в Инчукалнс.
Рагаушс пояснил, что население Латвии получит выгоду от от этого проекта в виде более низкой цены на газ.
"У вас есть возможность покупать сжиженный газ в то время, когда его цена ниже. Обычно эти цены на газ ниже летом. Прошлым летом его цена была ниже, чем когда-либо прежде, а цена покупки была даже ниже, чем на Востоке", - говорит бизнесмен.
Американский бизнесмен отмечает, что за последние десять лет Латвия, покупая сжиженный газ, могла бы сэкономить около 500 миллионов евро.
"Мы хотим получить гарантированного крупного клиента, такого как Latvenergo, так как он является крупнейшим потребителем газа в регионе. Потребитель получает право на газопровод, и мы знаем, что газ будет проходить через недавно построенный газопровод. Это нормальная практика", - объясняет Рагаушс, почему американские поставщики газа хотят заключить контракт с некоторыми крупными потребителями.
По его словам, переговоры по-прежнему ведутся с Министерством экономики и Latvenergo.
Местные жители собрали не менее 2500 подписей и протестуют против строительства терминала для сжиженного газа в Скулте. Рагаушс говорит, что сжиженный газ очень безопасен.
"Если рассматривать поставки аналогового газа в Японию, Китай или Южную Корею, везде используется одна и та же технология. Эти процессы продолжаются уже десятилетиями, и в настоящее время никаких инцидентов нет. Если с этими вещами работает компетентный оператор, все в порядке", - говорит Рагаушс.
Рагаушс отмечает, что терминал будет в 2,5 километрах от побережья, и газ будет направляться по подземным трубопроводам, что сделает его "менее заметным" для жителей.
Он подчеркивает, что будет оценена конструкция, чтобы минимизировать воздействие терминала на окружающую среду. Рагаушс положительно оценивает, что в Латвии ведутся дебаты о проекте терминала сжиженного газа, потому что "это позволит сделать правильные выводы".
Бизнесмен говорит, что хочет послать сигналы всему Балтийскому региону и Финляндии, что Латвия - наиболее экономически эффективное место для импорта и хранения сжиженного газа.
"Мы хотели бы завершить строительство терминала в 2023 или 2024 году", - говорит Рагаушс.