Премьер о докладе Moneyval: "капитальный ремонт" финансового сектора принес результаты

По его словам, выводы Moneyval ясно показывают, что "капитальный ремонт" финансовой системы принес результаты.

"В оценке Moneyval Латвия соответствует всем требованиям. Если в 2018 году были недостатки, то теперь они устранены, система улучшена.

Это подтверждает способность государства действовать, ставить цели и сотрудничать для их достижения", - подчеркнул премьер-министр.

В то же время Кариньш отметил, что сообщение Moneyval еще не является окончательной оценкой финансовой системы Латвии, потому что нужно ждать доклада Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) в феврале,

когда станет известно, будет ли Латвия включена в так называемый серый список.

Как сообщалось, Moneyval улучшил оценку Латвии по выполнению 11 рекомендаций.

Теперь Moneyval считает, что Латвия в основном выполнила рекомендации в таких областях, как финансовые санкции в связи с финансированием терроризма и терроризмом; финансовые санкции в связи с распространением ядерного оружия; негосударственные организации; углубленное изучение клиентов; углубленное изучение клиентов, относящихся к конкретным нефинансовым видам бизнеса и профессиям; регулирование финансовых учреждений, курьеры по доставке наличных, выдача лиц и другие нормы международного сотрудничества.

Начальник Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотиня сообщила журналистам, что прогресс в выполнении технических рекомендаций, о котором сообщила Латвия в декабре, оценен как очень хороший, то есть Латвия выполнила все 40 рекомендаций FATF.

Семь рекомендаций признаны полностью выполненными, 33 - в основном выполненными, и это означает положительную оценку.

"Латвия до следующей оценки, срок которой пока не установлен, больше не должна предпринимать никаких действий для повышения оценки", - сказала Знотиня.

Для Латвии будет сохранен режим надзора, и в 2021 году ей вновь предстоит сделать 10-15-минутный доклад о своем прогрессе.

Знотиня пояснила, что выводы Moneyval - это "только один из этапов эстафеты", который успешно пройден, и впереди еще долгая работа по улучшению возможностей Латвии в борьбе с финансовыми преступлениями.

Следующий этап будет в феврале, когда FATF выступит с оценкой, насколько эффективно Латвия на практике реализовала изменения в нормативных актах, нужны ли дополнительные меры или прогресс признан достаточным.

На вопрос о том, могут ли Латвию после заключения Moneyval все же включить в список государств, где констатированы стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - так называемый серый список, Знотиня ответила, что особенно важно продемонстрировать прогресс по двум позициям (предотвращение финансирования терроризма и углубленное изучение клиентов), и, если по этим рекомендациям прогресс признан не будет, Латвия автоматически попадет в серый список.

В данный момент с точки зрения технического соответствия оснований для включения в серый список нет.

Как сообщалось, ранее Moneyval ввел для Латвии режим усиленного надзора.

В феврале в Париже состоится пленарное заседание Moneyval, на котором может быть принято решение о включении Латвии в список государств, где констатированы стратегические нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - так называемый серый список.