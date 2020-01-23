Самые крупные сделки в сфере недвижимости в 2019 году

Объем инвестиций в объекты с прогнозируемым денежным потоком в 2019 году остался на уровне предыдущего года - около 300 млн евро, сделки по продаже офисных и торговых площадей составили 75% от общего объема инвестиций.

Индустриальные объекты с прогнозируемым денежным потоком вызывают все больший интерес инвесторов - в 2019 году две сделки с промышленными площадями попали в десятку крупнейших сделок, а в начале 2020 года было заключено еще две инвестиционные сделки в этом сегменте. В целом на рынке наблюдается большой интерес не только к готовым объектам, но и к земле под застройку - в прошлом году активно приобретались участки под строительство офисных, торговых и жилых объектов.

Объем инвестиций местных инвесторов значительно снизился с 43% в 2018 г. до всего 9% в 2019 году от общего объема. Наиболее активные инвесторы, представляющие 44% от общего объема инвестиций, были скандинавского происхождения (в основном фонды). В целом международные инвесторы, были более активны, обеспечив 28% от общего объема инвестиций в недвижимость. Это произошло в основном благодаря внушительной сделке австрийского фонда VIG Fund, который приобрел три офисных здания в центре Риги. Земли под застройку активно скупались девелоперами из соседних стран и Скандинавии, в то время как готовая коммерческая недвижимость чаще приобреталось местными инвесторами.

ФОТО: Colliers International