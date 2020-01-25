Сб, 25.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Латвийские саночники на шестом этапе Кубка мира взяли золото

Андрис и Юрис Шицы

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Латвийские саночники Андрис и Юрис Шицы в субботу, 25 января, в Сигулде одержали победу на шестом этапе Кубка мира по санному спорту.

Братья Шицы в первом заезде смогли обогнать на 0,33 секунды немецкий экипаж Тобиаса Вендля/Тобиаса Арльта.

Во втором заезде Шицы показали второе лучшее время, уступив только 0,003 секунды экипажу Вендля и Арльта.

Второе место занял немецкий экипаж Тобиаса Вендля/Тобиаса Арльта, а бронзу взял экипаж Тони Эгерт/Саша Бенекен из Германии, который отстал от победителей на 0,241 секунд. 

В соревнованиях приняли участие 20 экипажей. 

Сезон завершится в Сочи девятым этапом Кубка мира. 

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