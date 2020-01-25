Латвийские саночники на шестом этапе Кубка мира взяли золото

Латвийские саночники Андрис и Юрис Шицы в субботу, 25 января, в Сигулде одержали победу на шестом этапе Кубка мира по санному спорту.
Братья Шицы в первом заезде смогли обогнать на 0,33 секунды немецкий экипаж Тобиаса Вендля/Тобиаса Арльта.
Во втором заезде Шицы показали второе лучшее время, уступив только 0,003 секунды экипажу Вендля и Арльта.
Второе место занял немецкий экипаж Тобиаса Вендля/Тобиаса Арльта, а бронзу взял экипаж Тони Эгерт/Саша Бенекен из Германии, который отстал от победителей на 0,241 секунд.
В соревнованиях приняли участие 20 экипажей.
Сезон завершится в Сочи девятым этапом Кубка мира.