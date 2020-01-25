Для реализации Национального плана по энергетике и климату необходимо почти 10 млрд евро

Национальный план по энергетике и климату на 2021-2030 годы станет ключевым документом для разработки долгосрочной политики в области энергетики и климата. План призван способствовать развитию климатически нейтральной экономики.

Минэкономики подчеркивает, что необходимая сумма финансирования является приблизительной. Эти средства планируется потратить как на продолжение уже начатых мероприятий, так и на необходимые дополнительные меры.

Больше всего денег - 1,73 млрд евро - планируется потратить на повышение энергоэффективности зданий.

На повышение энергоэффективности и содействие использованию технологий возобновляемых источников энергии в теплоснабжении, холодоснабжении и промышленности планируется потратить 1,66 млрд евро. Для содействия использованию технологий, предполагающих отсутствие вредных выбросов, в производстве электроэнергии, планируется выделить 1,06 млрд евро.

Для повышения энергоэффективности, а также содействия использованию альтернативных видов топлива и технологий возобновляемых источников энергии в сфере транспорта необходимо 988,77 млн евро. Кроме того, 830,06 млн евро планируется потратить на обеспечение энергетической безопасности, снижение энергетической зависимости, полную интеграцию энергетических рынков и модернизацию инфраструктуры.

Для достижения более эффективного использования ресурсов и сокращения вредных выбросов в сельском хозяйстве планируется потратить 718,15 млн евро, а 595 млн евро необходимы для повышения эффективности хозяйственного обслуживания отходов и сточных вод.