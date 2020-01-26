Землетрясение в Турции: число погибших достигло 31, пострадали более 1550 человек

Число погибших в результате землетрясения, произошедшего вечером в пятницу в Турции, достигло 31, еще более 1550 человек пострадали, сообщает AFP.
Живыми из-под завалов вытащили 45 человек, сообщили власти.
В связи с тем, что температура воздуха по ночам опускается до -5 градусов, команда спасателей установила более 9500 палаток для оставшихся без крова, а также раздала более 17 000 порций теплой еды.
Эпицентр землетрясения - город Сивридже в провинции Элязыг. После первого землетрясения произошли еще порядка 200 толчков, магнитудой 5,4 и 5,1 баллов.
Землетрясение разрушило почти 80 зданий и основательно повредило еще 645.
Толчки ощущались не только в Турции, но и Сирии, Грузии и Армении.
В 2010 году в провинции Элязыг землетрясение унесло 51 жизнь.