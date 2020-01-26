Граждан Латвии пустят по электронной визе в еще один регион России

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа", - указано в распоряжении правительства РФ от 24 января 2020 года.

Электронная виза выдается бесплатно на срок действия 30 дней, начиная с даты выдачи, и с разрешенным сроком пребывания на территории Российской Федерации до восьми суток с даты въезда на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на указанном сайте не позднее четырех календарных дней до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Иных документов не требуется.