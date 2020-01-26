Граждан Латвии пустят по электронной визе в еще один регион России

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил с 18 до 53 число стран, гражданам которых разрешено посетить регионы Дальнего Востока с помощью электронной визы. В расширенный список попала и Латвия, пишет Rus.Postimees со ссылкой на ERR.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа", - указано в распоряжении правительства РФ от 24 января 2020 года.
Ранее упрощенный режим был доступен жителям только 18 стран.
Теперь упрощенным режимом въезда могут воспользоваться граждане 53 государств: Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Катара, Кипра, КНР, Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.
Электронная виза выдается бесплатно на срок действия 30 дней, начиная с даты выдачи, и с разрешенным сроком пребывания на территории Российской Федерации до восьми суток с даты въезда на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на указанном сайте не позднее четырех календарных дней до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Иных документов не требуется.