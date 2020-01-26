Собака сгрызла паспорт хозяйки и спасла ее от попадания в эпицентр коронавируса

Лабрадор по имени Кири, возможно, спас жизнь женщины на Тайване - он сгрыз ее паспорт и не позволил таким образом хозяйке улететь в Китай, пишет портал Ladbible.
13 января женщина у себя на странице в Facebook опубликовала фотографии со своим лабрадором. Она написала, что пришла домой и нашла собаку, лежащей на сгрызенных документах для путешествия. Среди них был и паспорт. Это означало, что она больше не могла купить запланированные билеты в город Ухань.
Вскоре после того, как женщина сделала пост в Facebook, появились новости, что именно в этом регионе распространяется смертельный коронавирус. После этого женщина написала в соцсети, что благодарит собаку, так как она пыталась спасти ее от заболевания.
Напомним, в Китае число погибших от нового коронавируса выросло до 56, а количество подтвержденных случаев заболевания достигло почти 2000.
В попытках ограничить распространение вируса, Китай в субботу установил более строгие ограничения на путешествия, а Франция и США готовятся эвакуировать своих граждан из Ухани, который находится в кризисном центре вируса.
Болезнь уже затронула все крупнейшие регионы Китая, за исключением Тибета.
В городе Ухань, из которого и началось распространение опасного заболевания, с четверга установлен карантин и решено срочно построить еще две больницы, каждая из которых примерно на 1000 койкомест.
Вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. К такому выводу пришли сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, которые обнаружили следы вируса в образцах, взятых на рынке в городе Ухань.