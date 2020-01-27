NYT: Трамп говорил Болтону о связи помощи Украине с началом расследования дела Байдена

Глава США Дональд Трамп в августе 2019 года говорил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону о желании предложить продолжить заморозку военной помощи Украине, пока там не помогут с расследованием в отношении демократов, в том числе Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сказано в еще не обнародованной книге мемуаров Болтона, сообщает "Дождь" со ссылкой на The New York Times.
Согласно данным издания, в последние недели Болтон направил черновик рукописи своим близким соратникам и передал копию в Белый дом, что является стандартной процедурой для экс-чиновников. При этом администрация Трампа оставляет за собой право приостановить или отменить выпуск всей книги или её фрагментов.
Газета отмечает, что книга представляет собой "черновик" того, что Болтон может произнести на слушаниях по импичменту Дональда Трампа.
Согласно наброскам, которые находятся в распоряжении издания, Болтон, госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер многократно призывали президента США разблокировать помощь Украине. В августе 2019 года Трамп сказал им, что не планирует этого делать до получения от Киева материалов по расследованию в отношении Байденов.
В начале января Болтон рассказал, что может дать показания в Сенате по делу об импичменте.
Президент США прокомментировал публикацию The New York Times, подчеркнув, что никогда не говорил Болтону о связи помощи Украине с расследованием против демократов.
"Если Джон Болтон сказал это, то только для того, чтобы продать книгу", — сказал глава США.
I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020