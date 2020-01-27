NYT: Трамп говорил Болтону о связи помощи Украине с началом расследования дела Байдена

Глава США Дональд Трамп в августе 2019 года говорил своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону о желании предложить продолжить заморозку военной помощи Украине, пока там не помогут с расследованием в отношении демократов, в том числе Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сказано в еще не обнародованной книге мемуаров Болтона, сообщает "Дождь" со ссылкой на The New York Times.