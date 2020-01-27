Беларусь предложила сотрудничество терминалам в Риге и Вентспилсе

"Было бы очень хорошо, если бы в собственности государства находился какой-нибудь из терминалов, потому что Беларусь привыкла работать с государственными гарантиями и структурами, находящимися в собственности государства.

Если иначе не получится, нужно смотреть, куда инвестировать государству, чтобы обеспечить поток грузов", - сказал министр, добавив, что сейчас все портовые терминалы находятся в частных руках, и решения принимаются исходя из интересов бизнеса.

"В случае, если действительно будут грузы и желание их отправлять, но не будет терминалов, готовых их обслуживать, государству, конечно, придется посмотреть, во что инвестировать", - сказал министр.

Он добавил, что Беларусь предложила сотрудничество нескольким терминалам в Риге и Вентспилсе, и ведутся переговоры.