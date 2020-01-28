В новую Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"

Рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России было предложено ввести в основной закон государства более ста новых пунктов. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "Коммерсант".
Одним из пунктов является переименование должности президента в "верховного правителя". Также упомянуты такие предложения: утверждение православия в качестве основной религии страны, а также закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.
О переименовании должности президента в "верховного правителя" ("верховный" с большой буквы) журналистам сообщил член рабочей группы, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
О намерении поменять Конституцию России Владимир Путин сообщил 15 января в послании Федеральному собранию.