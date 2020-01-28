Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Об этом Зеленский сказал во время визита в Польшу, на мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима (Аушвиц) советскими войсками. Украинский лидер сказал, что Польша стала жертвой действий Берлина и Москвы. Все это "позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста", отметил Зеленский.

Принимая участие в мероприятиях в честь освобождения Освенцима, президент Украины напомнил, что концлагерь освобождали силы 1-го Украинского фронта и 100-й Львовской дивизии, пишет РБК. В ответ директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин сказал, что данные наименования воинские соединения получали не по национальному составу, а по направлению главных ударов

В свою очередь в Кремле отметили, что ​обвинения Зеленского в адрес СССР оскорбительны не только для россиян, но и для всех жителей СНГ, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РБК.

Песков сообщил, что Москва категорически не согласна с позицией Киева в данном вопросе, которая пересекается с позицией властей Польши.