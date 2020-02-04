СГД: есть риск, что зарплату в конвертах платят около 20 тысяч предприятий

"Раньше мы называли это мягко — "рисками зарплат в конвертах". Но если зарплата на одном предприятии составляет 900 евро, а на другом — 450 евро (в пределах одной и той же отрасли), то, я думаю, говорить нужно прямо: второе предприятие платит зарплаты в конвертах. Маловероятно, что те же люди на одном предприятии получают по 900 евро, а на другом — по 450", — сказала Яунземе.

Вместе с тем гендиректор СГД признала, что проверить все предприятия из списка ведомство не сможет — для этого не хватает ресурсов. Яунземе не стала называть имена конкретных предприятий из списка, сославшись на законодательные ограничения, однако указала, что речь идет о компаниях из разных отраслей.

Она также пояснила, что СГД не ставит цели закрыть подобные предприятия или развернуть против них репрессии. Задача службы — консультировать и предупреждать о возможных последствиях, если предприятия продолжат платить зарплаты в конвертах.

По словам Яунземе, СГД также информирует предпринимателей о сомнительных бизнес-партнерах. Если предприятие на эти предупреждения не реагирует, оно само рискует оказаться в списке подозрительных компаний.

"Что это означает? Предприятие не получит предналоговую* выплату, может быть произведен аудит. Очень важно прислушаться к нам, если мы говорим: не сотрудничайте с этим предприятием!"