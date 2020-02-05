Сенат США проголосовал против импичмента Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал против отстранения Дональда Трампа от должности президента страны. Члены Сената приняли решение отказаться признать его виновным в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса.
С Трампа сняты все обвинения, сообщает телеканал "Дождь".
Первое обвинение было связано с попытками президента США добиться от властей Украины расследования деятельности Джо Байдена - его вероятного соперника на президентских выборах в 2020 году. Также Трампа обвиняли в препятствии работе Конгресса - он запретил сотрудникам администрации принимать участие в расследовании в рамках процедуры импичмента.
Ранее палата представителей проголосовала за импичмент Трампа в декабре 2019 года. За передачу дела на рассмотрение Сената проголосовали 228 конгрессменов, против - 193.
Как сообщает "Медуза", до сих пор ни один президент США не ушел с поста в результате процедуры импичмента. Билл Клинтон (в 1998 году) и Эндрю Джонсон (в 1868 году), за импичмент которых проголосовала палата представителей, были оправданы Сенатом. Добровольно покинул пост президента Ричард Никсон в 1974 году - после начала процедуры импичмента.