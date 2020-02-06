Дело о снежных крабах: Латвия проиграла

Ранее латвийская сторона обратилась в суд с просьбой отклонить письмо Европейской комиссии (ЕК) от 12 марта 2018 года. В нем ЕК изложила свою позицию в отношении призыва латвийской стороны защитить права и интересы ЕС в области рыболовства на Шпицбергене (Норвегия).

Латвия также хотела обязать ЕК сформулировать по этому вопросу позицию, которая не будет иметь для нее неблагоприятных юридических последствий.

Ранее в декабре 2017 года тогдашний министр юстиции Латвии Дзинтар Расначс направил в ЕК письмо с требованием провести официальные переговоры с Норвегией и добиться разрешения на ловлю снежных крабов в районе Свальбарда. В случае, если королевство ответит отказом, латвийская сторона призывала начать против Норвегии международное судебное разбирательство.