В рамках передачи Pasaule kabatā журналист портала TVNET Том Ратфелдерс вместе с экономистами Мартиньшем Аболиньшем и Дайнисом Гашпуйтисом обсуждали эпидемию коронавируса и ее влияние на латвийскую и мировую экономику.

Коронавирус и его влияние на цены на топливо

Мартиньш Аболиньш считает, что в какой-то момент мы сможем платить за бензин меньше. "Понятно, что цены на нефть упали глобально", - сказал экономист. По его мнению, так как скорее всего ситуация сохранится, мы спустя какое-то время сможем наблюдать это и на латвийских заправках.

ВВС уже сообщал, что цена сырой нефти достигла самой низкой точки в этом году, и с начала января она снизилась на 20%. Это вызвала вспышка коронавируса в Китае, которая вынудила правительство ограничиться несколькими ограничительными мероприятиями. Например, было продлено празднование Нового года, в силе и другие ограничения, относящиеся к путешествиям и торговле, в свою очередь некоторые фабрики, офисы и магазины закрыты.

Это, в свою очередь, означает, что крупнейшему импортеру сырой нефти в мире, который обычно потребляет 14 миллионов баррелей в день, сейчас нужно меньше нефти, чтобы обеспечить энергией производства, транспортные средства и другую технику. Потребление нефти в Китае упало на 20%. Этот объем равнозначен тому, что ежедневно используют Италия и Великобритания вместе взятые.

Влияние потенциала коронавируса на экономику Латвии

Дайнис Гашпуйтис указывает, что пока что еще невозможно оценить влияние вируса на экономику Латвии, однако уже сейчас понятно, что вирус оставит впечатление на глобальную экономику в целом - вопрос лишь, насколько сильно. Наши производители его последствия могут ощутить не при прямом сотрудничестве с Китаем, так как это государство не является крупным рынком сбыта латвийского экспорта, а через сотрудничество с экономиками Германии и Скандинавии, у которых с этим государством куда более серьезные экономические связи. "Для Евросоюза рынки Китая и Азии сейчас важнее, чем США и Великобритании вместе взятые.

Если у европейских экспортеров появляются какие-то проблемы, то это непрямым способом рано или поздно отразится и у нас", - сказал Гайшпутис.

Также он утверждает, что очень сложно прогнозировать, сколько этот вирус может продолжаться. История доказала, что эпидемии такого типа могут быть волнообразными и нет гарантии, что вирус не может стихнуть и потом вспыхнуть с новой силой. Гашпуйтис в этом контексте вспоминает эпидемию Испанки в конце Первой мировой войны.

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Может ли коронавирус помочь вызвать экономический кризис?

Аболиньш указывает, что вес Китая в мировой экономики относительно велик и предусматривается, что она будет расти медленнее. Однако о кризисе говорить еще слишком рано. Если экономика Китая будет расти на процент медленнее, то мировой рост может затормозиться на 0,2-0,3%, что не так критично. Более того, позитивно то, что несмотря на торможение мирового экономического роста, он начал находить у себя основание под ногами. Наблюдались улучшения в различных показателях и к соглашению пришли и США с Китаем.

Может ли коронавирус помешать нашим предпринимателям освоить рынок Китая?

Аболиньш указывает, что в таком случае движение в направлении Китая нужно смотреть как долгосрочный процесс, однако краткосрочно он точно какое-то влияние оставит (может быть остановлен визит или заключение сделки). Он довольно скептичен по поводу возможностей наших производителей на этом рынке, так как переговоры о развитии экономического сотрудничества ведутся уже десять лет, но на практике опыт был разным. "По-прежнему мы в основном экспортируем в Китай только материалы из древесины и природные ресурсы", - говорит Аболиньш.

Экономист также отметил, что на рынке Китая есть две большие проблемы - 1) он слишком далеко и 2) с ним сложно работать.

В свою очередь Гашпуйтис утверждает, что нужно принять во внимание и растущие политические амбиции Китая. Он напомнил случай Эстонии, когда Таллинн сказал Пекину, что не будет инвестировать в технологии 5G. После этого у эстонских молочных производителей сразу возникли проблемы. "Нам нужно принять во внимание, что в определенные моменты мы можем стать заложниками такой политической ситуации. Поэтому понятно, что может быть эти перспективы Китая нам нужно оценивать очень осторожно, и может быть он не столь оптимистичен, как казалось пять лет назад", - указал экономист.

Могут ли потребители рассчитывать на более дешевые полеты в Азию?

Аболиньш допускает, что такой сценарий возможен. Если глобальный спрос на полеты туда снизится, то авиакомпании точно попытаются привлечь пассажиров. Он допускает, что может появиться больше скидок и предложений последнего момента. В то же время Гашпуйтис утверждает, что авиакомпании могут стать теми, кто столкнется с очень большими вызовами в контексте коронавируса. К счастью, у Китая пока относительно "глубокий карман" и он начал через свой Центрабанк стимулирование финансового рынка.

Эпицентр коронавируса Ухань ФОТО: STRINGER / EPA

Каким может быть будущее развитие коронавируса?

Гашпуйтис сравнил события с эпидемией атипичной пневмонии, которая вспыхнула с ноября 2002 года по июнь 2003 года. Это означает, что нам какое-то время придется об этом говорить и уживаться с ней.

Отвечая на вопрос о способности вируса прийти в Латвию, Гашпуйтис указал, что прямым способом это маловероятно, однако проблема в том, что возможна его мутация - адаптация к условиям конкретного региона.

Это может как способствовать его силе, так и совсем наоборот - снизить ее. Однако это та неизвестность, с которой необходимо считаться.