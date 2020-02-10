"С этой стороны остаются хлев и дом, со второй - пастбище для овец": разделение поездом

Процесс экспроприации земли является значимой частью проекта Rail Baltica (RB), однако Латвия и Эстония со сроками затянули, поставив под угрозу своевременное завершение всего проекта.
"Мы здесь, там идет железная дорога, с этой стороны остаются хлев и дом, со второй - пастбище для овец", - стоя посреди поля, рассказывает о маршруте трассы Rail Baltica (RB) Анита Дамсоне из Салацгривы. Анита занимается разведением овец. О том, что через ее землю будет ездить скоростной поезд, она узнала пять лет назад. Карту с отмеченной трассой получила только после собственной просьбы. Никто Аните не разъяснил, как она сможет попасть из одной части своей земли на другую. Точно так же никто из представителей RB не связывался с ней за последние пять лет.
"Я сама собираю информацию, но боюсь, что-то не успею, с кем-то что-то не согласую, потому что не буду знать. Может, я могу подать заявку на зеленый переход, чтобы добираться до другой стороны собственности, но я не знаю об этом", - рассказывает женщина.
Она напугана.
"Каждому поколению приходится чем-то жертвовать. Если подумать, чем жертвовали наши предки, то это кажется ерундой", - сказала Анита в разговоре с Re:Baltica и несколько раз отметила, что очень рада - внучке не придется снимать квартиру в Риге. Она сможет просто утром сесть на поезд и быстро добраться до университета, а уже вечером приехать обратно домой.
Однако пока региональная станция Cалацгрива отмечена в неясных планах на будущее. Пока не известно, когда она будет и будет ли вообще.
Анита не знает, что на другой стороне границы Латвии и Эстонии, недалеко от Пярну, другая женщина находится в точно такой же ситуации. Когда владелица земли Эллен Хунт (Ellen Hunt) слышит название "Rail Baltica", ее голос моментально меняется. Последние пять оно висит над ней словно дамоклов меч. "Я не хочу снова переживать", - говорит она.
В соответствии с текущими планами железная дорога разделит хозяйство Эллен пополам. Пахотная земля останется на другой стороне железной дороги, и она понятия не имеет, как будет добираться туда после завершения строительства RB. Как и Анита, Эллен находится в неведении.
Изначально планировалось, что железнодорожные пути пройдут именно через дом Эллен. Согласно последним планам, поезд пройдет в 50 метрах от здания. Маршрут железнодорожной трассы постоянно меняется.
Однако в последние годы жизнь, кажется, вернулась на старые рельсы, и Эллен забыла о RB, пока Re:Baltica ей не напомнила. За все это время координаторы проекта не связывались с ней ни разу. "Может, это означает, что не будет никакой железной дороги?" - с надеждой спрашивает женщина.
Но она все же будет. В Эстонии первую железнодорожную линию планируется построить на участке Рапла - Пярнумаа, недалеко от деревни Силла, и строительные работы должны начаться в этом году.
Координаторы RB в настоящее время активно работают в регионе - объясняют, что происходит, покупают землю, встречаются с гражданами.
Процесс экспроприации земли в рамках строительства крупнейшего инфраструктурного проекта в странах Балтии в Латвии и Эстонии затянулся. В свою очередь, Литва хвастается, что уже выкупила все необходимые земли. В соседней стране процесс был организован так быстро благодаря противоречивым поправкам к закону, которые позволили государству по желанию распоряжаться землей частных собственников. Некоторые владельцы решили оспорить это действие в суде, где узнали, что им полагается небольшая компенсация. Никто из них не выиграл суд у государства.
Литва: быстро и нечестно?
Литва выкупила все необходимые для линии RB 1346 участков, кроме одного. Спорные поправки сделали процесс экспроприации земли быстрым и более простым. Не все были довольны решением. Член парламента Литвы Симонас Гентвилас сказал, что литовцы могут "разочароваться в своей стране" из-за несправедливой компенсации, которая только в редких случаях превышает 1000 евро.
Нынешний министр внутренних дел Литвы Рита Тамасуниене, будучи еще членом парламента, также выступила против поправок, заявив, что эти изменения позволят государству разделить участки на более мелкие, оставив небольшие участки земли практически непригодными для владельцев. "Мы не уважаем наш народ", - сказала она, выступая в парламенте в марте 2019 года.
Землевладельцы часто жаловались на размер компенсации или действия государства по разделению земли - ее поделили так, что теперь практически невозможно использовать, особенно в сельском хозяйстве. Однако суд не вынес решения в пользу кого-либо из этих землевладельцев.
В некоторых случаях Литва требовала, чтобы владельцы оплатили судебные издержки, что еще значительнее уменьшило их компенсацию. В одном случае судебные издержки даже превышали компенсацию, предлагаемую государством.
Эстония: дом с ненужными хлопотами
Эстонец Арди Рего (Ardi Rego) в прошлом году купил дом недалеко от Таллинна, в деревне Мяливере, где проживают 75 человек. Но оказалось, что в ближайшем будущем мирную повседневную жизнь дополнит грохот от поезда RB.
Несколько недель назад на встрече представителей RB с жителями деревни, Арди узнал, что железная дорога будет пересекать не только деревню, но и его двор. Противошумовой барьер будет всего в нескольких метрах от его дома.
Он не мог в это поверить. "Еще недавно я был уверен, что мое имущество защищено, - говорит мужчина. - Теперь каждый день и ночь в моей голове звучит лишь один вопрос: что будет с моим домом? Сейчас у меня нет ответа".
Не только Арди в отчаянии, а вся деревня. Яан Пельмас (Jaan Pelmas) прожил здесь 40 лет. "Они планируют забрать у меня 3000 квадратных метров, - возмущается он. - Никто не заплатит мне за потерю качества жизни, только за мои квадратные метры".
Чтобы построить RB в Эстонии, первоначально планировалось снести несколько объектов. Однако в связи с изменением маршрута теперь планируется снести только два, один из которых находится в Мяливере. С хозяином этого объекта Re:Baltica связаться не удалось.
До земельного совета Эстонии дошли слухи, что некоторые продавцы недвижимости не информируют новых владельцев об ожидаемом будущем земли. Хотя эти утверждения якобы так и остались на уровне слухов, опыт Арди показывает, что это не так - нотариус действительно не рассказал ему о возможных трудностях, когда он приобретал имущество.
С начала проекта RB Эстония выкупала примерно 5 кусков земли в год. Учитывая темпы ожидаемых строительных работ, сейчас этот процесс необходимо ускорить - выкупать один кусок хотя бы раз в два дня. Это, вероятнее всего, станет проблемой, так как процесс экспроприации собственности посредством опросов, оценок и т. д. в соседней стране занял почти год.
Латвия: Титаник не готов умереть
Одним из объектов, подлежащих экспроприации в Риге, является торговый центр Titanic - напоминающий о 90-х годах супермаркет рядом с автобусной станцией. Владельцы спорят с государством на протяжении нескольких лет, потому что считают, что предложенная сумма за здание торгового центра и выезд из него слишком мала.
До сих пор Titanic славился продажей одежды - подделок мировых брендов, но владельцы утверждают, что придумали грандиозный бизнес-план - открыть гостиницу. Однако ему не суждено сбыться из-за RB. Сначала они просили покрыть и эти потери.
Однако спор по поводу объектов на улице Прагас сохраняется. Обе стороны подтверждают, что ситуация может дойти до суда. Это не значит, что проекту придется подождать. Если стороны не смогут договориться, имущество будет экспроприировано, и суд примет решение о компенсации.