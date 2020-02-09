Вс, 9.02.2020
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Оценка строительных проектов Rail Baltica в Литве и Эстонии может стоить 3,439 млн евро

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Совместное предприятие стран Балтии АО RB Rail, которое занимается реализацией проекта Rail Baltica, за 3,439 млн евро проведет оценку и строительную экспертизу строительных проектов в Литве и Эстонии, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками. 

В Литве прогнозируемая цена договора составит миллион евро, в Эстонии - 2,439 млн евро. 

Предложения на конкурс должны быть поданы до 2 марта, а срок действия договоров составит 60 месяцев.

Предполагается, что расходы на проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica, которая будет пролегать от Таллинна до границы с Польшей, составят 5,8 млрд евро.

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