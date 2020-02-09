Оценка строительных проектов Rail Baltica в Литве и Эстонии может стоить 3,439 млн евро

Совместное предприятие стран Балтии АО RB Rail, которое занимается реализацией проекта Rail Baltica, за 3,439 млн евро проведет оценку и строительную экспертизу строительных проектов в Литве и Эстонии, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.
В Литве прогнозируемая цена договора составит миллион евро, в Эстонии - 2,439 млн евро.
Предложения на конкурс должны быть поданы до 2 марта, а срок действия договоров составит 60 месяцев.
Предполагается, что расходы на проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltica, которая будет пролегать от Таллинна до границы с Польшей, составят 5,8 млрд евро.