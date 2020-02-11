Объем перевалки грузов в Рижском порту рухнул на четверть

В том числе перевалка угля, который занимает наибольший удельный вес в структуре грузооборота порта, уменьшилась в 2,6 раза.

Больше всего в январе этого года в порту перевалено сыпучих грузов — 1,265 млн тонн (-33,1% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года). Перевалка генеральных грузов составила 606,2 тыс. тонн (-9,2%), наливных - 259,3 тыс. тонн (-8,5%).

Наибольший удельный вес в перевалке в январе по-прежнему был у угля, хотя по сравнению с январем 2019 года он значительно сократился — с 36,2% в январе прошлого года до 18,3% в январе текущего года. В целом в 2019 году доля угля в перевалке Рижского порта составляла 31,6%, в 2018 году — 39%.

Угля в январе этого года в Рижском порту перевалено 389,9 тыс. тонн, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.

Доля контейнерных грузов в перевалке составила в январе 17,8%, лесоматериалов — 15,7%, нефтепродуктов — 11,9%, химических грузов — 5,7%.