Вт, 11.02.2020
"Паразиты" - первый в истории фильм на иностранном языке, получивший главный "Оскар". СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
5

Объем перевалки грузов в Рижском порту рухнул на четверть

Рижский порт

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В Рижском порту в январе этого года перевалено 2,13 млн тонн грузов, что на 25% меньше, чем за соответствующий период 2019 года. Об этом со ссылкой на обнародованную портом статистику сообщает агентство LETA.

В том числе перевалка угля, который занимает наибольший удельный вес в структуре грузооборота порта, уменьшилась в 2,6 раза.

Больше всего в январе этого года в порту перевалено сыпучих грузов — 1,265 млн тонн (-33,1% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года). Перевалка генеральных грузов составила 606,2 тыс. тонн (-9,2%), наливных - 259,3 тыс. тонн (-8,5%).

Наибольший удельный вес в перевалке в январе по-прежнему был у угля, хотя по сравнению с январем 2019 года он значительно сократился — с 36,2% в январе прошлого года до 18,3% в январе текущего года. В целом в 2019 году доля угля в перевалке Рижского порта составляла 31,6%, в 2018 году — 39%.

Угля в январе этого года в Рижском порту перевалено 389,9 тыс. тонн, что в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.

Доля контейнерных грузов в перевалке составила в январе 17,8%, лесоматериалов — 15,7%, нефтепродуктов — 11,9%, химических грузов — 5,7%.

Грузооборот Рижского порта в прошлом году составил 32,762 млн тонн грузов, в том числе в январе — 2,842 млн тонн.

Последние новости

НАВЕРХ