Пособие для семей может быть увеличено

В проект основных положений налоговой политики на 2021-2025 гг. предлагается включить увеличение семейных пособий. По предварительным оценкам, госбюджету это могло бы обойтись в дополнительную сумму от 81 до 97 млн евро, сообщает LETA.
Инициатива исходит от Министерства благосостояния и Банка Латвии. Документ содержит предварительные предложения, которые еще будут обсуждаться с социальными партнерами.
План действий правительства предусматривает, что Минфин до 31 мая должен разработать основные принципы среднесрочной налоговой политики с целью повышения уровня жизни людей, содействия развитию народного хозяйства и международной конкурентоспособности.