Полиция просит помощи в установлении личности сбитого поездом мужчины

Должностные лица Управления криминальной полиции Госполиции Рижского региона повторно просят помощи в выяснении личности умершего мужчины, которого в Сигулдском крае на улице Нитаурес сбил поезд. Тело было обнаружено 21 октября 2019 года.
Приметы: возраст примерно 45-55 лет, рост около 180-190 см.
Особые приметы - татуировка: 1. на лопатке на правой стороне спины - голова волка; 2. на плече правой руки - буква N (или русская И); 3. на плече правой руке красный крест, на котором надпись на русском языке (см. фото).
Госполиция просит отозваться родственников мужчины или тех, кто может помочь выяснить его личность, позвонив по номерам телефона 20269024, 110 или обратившись в ближайший участок полиции.