Латвия более чем за 1 млн евро построит павильон на выставке Expo 2020 в Дубае

Министр подчеркнул, что, таким образом, Латвия будет готова к выставке, которая пройдет с 20 октября этого года до 10 апреля 2021 года.

Латвийское агентство инвестиций и развития в настоящее время собирает информацию о предприятиях, которые хотели бы участвовать в выставке, а также рассматривает возможное содержание экспозиции.

Ранее правительство постановило выделить 4,4 млн евро из государственного бюджета на участие Латвии в выставке.

Однако после решения расторгнуть договор с Латвийской торгово-промышленной палатой (LTRK) об организации участия Латвии в Expo 2020 расходы сократились, так как принято решение арендовать павильон у Объединенных Арабских Эмиратов.

Немиро подчеркнул, что решение правительства остается неизменным - Латвия должна участвовать в Expo 2020. Павильон Латвии будет построен вовремя, а его идея будет похожа на ту, что предлагала LTRK, но павильон будет адаптирован к климатическим условиям Дубая, что не было учтено в предыдущем проекте.