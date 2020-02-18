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ЕС вложит более 100 млн евро в новейшие проекты программы по защите окружающей среды и климата

An aerial fictitious photo animation of South America is seen for the climate emergency short film "Guardians of Life", Los Angeles, California, U.S., in this handout obtained by Reuters on February 5, 2020. Nation Earth/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

ФОТО: NATION EARTH / via REUTERS

Европейский союз (ЕС) вложит 101,2 млн евро в новейшие проекты программы по защите окружающей среды и климата Life, поддержав десять проектов в девяти странах ЕС, чтобы помочь Европе перейти к устойчивой экономике и климатической нейтральности, сообщили агентству LETA в представительстве Европейской комиссии в Латвии.

Поддержку получат интегрированные проекты по улучшению качества воды в реках и озерах на Кипре, в Эстонии, Франции, Греции, Ирландии, Словакии, Чехии, Испании и Латвии. Целью этих мероприятий является уменьшение загрязнения, содействие устойчивому использованию воды, защита и улучшение качества водной среды, а также снижение влияния наводнений и засух.

"С помощью сегодняшнего вложения в размере 100 млн евро мы поможем Европе сохранить ценную природную среду обитания, чистоту воздуха и сократить загрязнение во многих озерах и реках", — подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Ожидается, что вышеупомянутые инвестиции в программу Life привлекут более 6,5 млрд евро дополнительного финансирования, поскольку страны смогут использовать и другие источники финансирования ЕС, включая сельскохозяйственные, региональные и структурные фонды, программу "Горизонт 2020", а также государственные фонды и инвестиции частного сектора.

Программа Life является инструментом ЕС для финансирования мероприятий по охране окружающей среды и климата. Она действует с 1992 года, в ее рамках софинансировано более 5400 проектов по всему ЕС и в третьих странах.

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