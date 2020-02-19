Число чиновников за три года уменьшили на несколько тысяч

Он напомнил, что утвержденный правительством в 2017 году план реформ госуправления предусматривал в течение ближайших лет сократить число чиновников на 6%.

За прошедшие три года число занятых в госуправлении работников, составлявшее в 2017 году 42 тыс., сократилось примерно на 7% или 3000 человек. Это предварительные данные на ноябрь 2019 года, однако сейчас обобщается более полная информация о выполнении плана реформ.

По словам Цитсковскиса, лучше всего с выполнением плана по сокращению штата дела обстояли в ведомствах Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и Министерства благосостояния, где количество штатных мест сократилось примерно на 7%. Он добавил, что сокращение штата произошло как за счет реформ, так и естественного отсева работников.