Омбудсмен призвал увеличить пособия для ищущих убежище

"Он остался на уровне примерно 200 евро, и я сомневаюсь, что на такую сумму можно прожить, обеспечить нормальные условия существования, и люди могут достойным образом интегрироваться в общество", - сказал Янсонс.

Отвечая на вопрос о том, должна ли Латвия что-то изменить в своем подходе, так как обычно беженцы используют ее, чтобы попасть в другие страны, где социальные гарантии выше, Янсонс признал, что так часто происходит, но все равно государство должно быть готово реагировать на последствия ротации иммигрантов между странами.