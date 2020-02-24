Пн, 24.02.2020
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Гендиректор СГД о незаполненных декларациях за 2018 год: с людьми могут связаться судебные исполнители

Гендиректор СГД Иева Яунземе.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Годовую декларацию о доходах за 2018 году не подали примерно 15 тысяч латвийцев, которые должны сделать это в обязательном порядке. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения Rīta Panorāma сообщила генеральный директор Службы госдоходов Иева Яунземе. 

"Меня тревожит, что до сих пор есть порядка 15 000 человек, которые не вступили в отношения с СГД и не выполнили обязательства", - сказала Яунземе. 

Гендиректор СГД указала, что c жителями, которые имеют долги по налогам и не подали декларацию, в обозримом будущем, скорее всего, свяжется судебный исполнитель. Если, конечно, люди не предпримут действий в устранении незавершенных процессов с СГД, приводит слова Яунземе агентство LETA. 

"Я хочу верить, что они придут и выполнят то, что должны",- сказала Яунземе, отметив, что проблемы надо решать, с СГД можно договориться о графике уплаты долгов по налогам. 

Также Яунземе отметила, что с 1 марта СГД начнет принимать декларации за 2019 год, и призвала делать это в электронном формате, а не в филиалах. "Не приходите в наши офисы. В день мы можем принять 1000 человек, и часто бывает так, что уже в 14:00 все номерки закончились и мы физически не можем принять людей", - сказала она. 

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