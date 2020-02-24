Covid-19: что нужно знать 24 февраля

Статистика по заболевшим и умершим

По состоянию на 24 февраля в Китае от Covid-19 скончались более 2,5 тысячи человек. Общее число инфицированных достигло 77 тысяч, сообщает телеканал "Дождь". Также сообщается, что 24 тысячи человек выздоровели.

За пределами Китая вирусом Covid-19 заразились более двух тысяч человек, больше всего в Японии - более 800, Южной Корее - более 760. В Италии заболели более 150 человек. В Иране от коронавируса умерли восемь человек.

Армения и Турция закрыли границу с Ираном

Армения на две недели закрывает границу и прекращает авиасообщение с Ираном из-за распространения коронавирусной инфекции в исламской республике. Об этом сообщает "Медуза", ссылаясь на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

О таких же временных мерах сообщили власти Турции. Кроме того, Грузия ограничила прямое авиасообщение с Ираном и ввела контроль на границе.

Италия вводит режим ЧП

RUS.TVNET уже сообщал, что Италия ввела чрезвычайные меры по предотвращению распространения коронавируса в связи с самой серьезной вспышкой в Европе: в этой стране заболели уже 152 человека, трое скончались.

Коронавирус может нанести удар мировой экономике