Рижский порт: падение грузооборота, признаки нестабильности и пересмотр планов

В январе по сравнению с тем же месяцем 2019 года грузооборот порта уменьшился на 25%, что вынуждает пересмотреть бюджет и инвестиционный план, пояснил он. В порту наблюдаются "признаки нестабильности" из-за падения оборота, но вопрос о замене управляющего портом Ансиса Зелтиньша не рассматривается.

Зепс также назвал достаточно компетентным состав правления порта, в котором работают он сам, Павел Ребенок, Байба Бане и Андрис Озолиньш.

В начале года Зелтиньш сообщил, что с 2020 по 2022 год управление порта планирует инвестиции в размере 65,3 млн евро, в том числе в этом году 14,6 млн евро для перестройки дорог, мостов и путепроводов, причалов и береговых сооружений.