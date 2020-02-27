видео ⟩ Гол вратаря на 94-й минуте вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Тигрес" на выезде уступил "Альянсу" со счётом 2:1. Ответный матч складывался для "Тигрес" куда лучше - команда вела со счётом 3:2, но этого всё равно бы не хватило из-за правила выездных голов.

В компенсированное арбитром время Гусман отправился к воротам соперника и при исполнении штрафного точным ударом головой поразил ворота "Альянса". Этот гол не только привёл в восторг болельщиков на стадионе, но и вывел "Тигрес" в четвертьфинал турнира.