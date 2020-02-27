Чт, 27.02.2020
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  • Гол вратаря на 94-й минуте вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов

видео ⟩ Гол вратаря на 94-й минуте вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов

Науэль Гусман приносит победу своей команде

ФОТО: EPA/Scanpix

Вратарь мексиканского клуба "Тигрес" Науэль Гусман забил головой на последних секундах матча против "Альянса" и принёс своей команде путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Тигрес" на выезде уступил "Альянсу" со счётом 2:1. Ответный матч складывался для "Тигрес" куда лучше - команда вела со счётом 3:2, но этого всё равно бы не хватило из-за правила выездных голов.

В компенсированное арбитром время Гусман отправился к воротам соперника и при исполнении штрафного точным ударом головой поразил ворота "Альянса". Этот гол не только привёл в восторг болельщиков на стадионе, но и вывел "Тигрес" в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов КОНКАКАФ - ежегодный футбольный турнир среди лучших клубов стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна.  

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