видео ⟩ Гол вратаря на 94-й минуте вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов

Вратарь мексиканского клуба "Тигрес" Науэль Гусман забил головой на последних секундах матча против "Альянса" и принёс своей команде путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Тигрес" на выезде уступил "Альянсу" со счётом 2:1. Ответный матч складывался для "Тигрес" куда лучше - команда вела со счётом 3:2, но этого всё равно бы не хватило из-за правила выездных голов.
В компенсированное арбитром время Гусман отправился к воротам соперника и при исполнении штрафного точным ударом головой поразил ворота "Альянса". Этот гол не только привёл в восторг болельщиков на стадионе, но и вывел "Тигрес" в четвертьфинал турнира.
Needing another goal to advance to the quarters of the CONCACAF Champions League, up goes @catigreoficial goalkeeper Nahuel Guzman for a last-minute set piece... And scores an absolutely storming header. pic.twitter.com/KtjTR7PIT9— MUNDIAL (@MundialMag) February 27, 2020
Лига чемпионов КОНКАКАФ - ежегодный футбольный турнир среди лучших клубов стран Северной и Центральной Америки и Карибского бассейна.