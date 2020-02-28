Система рейтингов от СГД: более 4000 предприятий получили более 90%

Общая система рейтингов публично недоступна, однако каждое предприятие может посмотреть свой рейтинг, ему разрешается распечатать рейтинг, разместить у себя на сайте или другим способом информировать партнеров.

Система рейтингов позволяет предпринимателям регулярно следить за информацией о соответствии показателей своей экономической деятельности общим тенденциям и за налоговой дисциплиной.

Система рейтингов мотивирует добровольно платить налоги, а также дает предпринимателям инструмент для формирования репутации.