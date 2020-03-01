Озвучена годовая прибыль одного из крупнейших банков в Латвии

Банк Citadele в прошлом году работал с прибылью в размере 38,976 млн евро, что на 18% больше, чем в 2019 году, а прибыль группы Citadele составила 36,504 млн евро, что на 4,8% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает LETA.
Как говорится в сообщении банка, в прошлом году Citadele продолжал увеличивать объемы кредитования частных лиц и предприятий — кредитный портфель за год увеличился на 13% или 177 млн евро до 1,573 млрд евро на 31 декабря 2019 года. В четвертом квартале рост кредитного портфеля составил 59 млн евро (+4%).
Вклады балтийских клиентов в 2019 году увеличились на 624 млн евро, вклады в целом с конца 2018 года увеличились на 24% до 3,29 млрд евро.
В сегменте частных лиц, малого бизнеса и корпоративных клиентов в 2019 году выдано новых кредитов на 590 млн евро, сообщили в банке.
В 2018 году прибыль банка Citadele составила 33,037 млн евро, прибыль группы — 34,846 млн евро.