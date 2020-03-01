Озвучена годовая прибыль одного из крупнейших банков в Латвии

Банк Citadele в прошлом году работал с прибылью в размере 38,976 млн евро, что на 18% больше, чем в 2019 году, а прибыль группы Citadele составила 36,504 млн евро, что на 4,8% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает LETA.