Польша не выдаст Беларуси подозреваемого по делу о 50 миллионах ABLV Bank Иванова

Он добавил, что латвийские ответственные органы интереса к Иванову не проявили.

Ранее в интервью изданию Dienas Bizness Иванов сообщил, что латвийские правоохранительные органы не применили к нему никакого статуса.

Как сообщалось, количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый ABLV Bank по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, составляет 13 человек.

По данным, имеющимся в распоряжении передачи Латвийского телевидения De facto, к делу причастны акционер и бывший председатель правления банка Эрнест Бернис, предприниматель Андрис Путниньш, гражданин России Вячеслав Иванов, которого прокуратура считает лидером международной организованной группы. В нее входят также некий швейцарский финансист, несколько граждан Беларуси и бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин.