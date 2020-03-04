Временная администрация Рижской думы назвала свои приоритеты

Приоритетами временной администрации Рижской думы будут принятие бюджета самоуправления, решение вопросов, связанных с вывозом отходов, и подготовка к внеочередным выборам. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказал глава временной столичной администрации, госсекретарь Министерства охраны среды и регионального развития Эдвин Балшевиц.
За первую неделю работы администрация еще не полностью вошла в курс дела, но приоритеты ясны. Что касается бюджета, то пока работа находится на начальном этапе - планирования, и за основу взят проект, подготовленный исполнительными органами думы.
Балшевиц сказал, что бюджет может быть принят в ближайшие два месяца. Новые инициативы в бюджете не рассматриваются.
Как сообщалось, решение о роспуске Рижской думы Сейм принял в середине февраля.