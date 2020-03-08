Остапенко начала сотрудничество с новым тренером

Осенью прошлого года Остапенко начала сотрудничество с бывшей французской теннисисткой Марион Бартоли, которая за свою карьеру достигала 7-й строчки рейтинга WTA, а в 2013 году одержала победу на Уимблдоне.

Бартоли известна и как репортер и комментатор тенниса. В начале этого года она еще тренировала Остапенко, но после Australian Open сотрудничество было прекращено.

В данный момент Остапенко находится в Калифорнии, США. Она готовится к турниру серии Masters. По информации портала tennis.life, латвийская теннисистка работает с молдавским теннисным специалистом Горбанем.

36-летний Горбань летом три года назад примерно неделю в Риге уже работал с Остапенко.