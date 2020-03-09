Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 марта 2020 года

Василиса Володина - известный российский астролог, и ее прогнозы всегда отличаются простотой и оптимизмом. Стоит прислушаться к советам эксперта, чтобы избежать проблем на грядущей неделе.
В середине марта трудно придется злым людям. Звезды и планеты хотят, чтобы все в это время были максимально созидательными и добрыми по отношению к окружающим. Их диссонанс требует этого, потому что в противном случае может наступить черная полоса, причем не только для вас, но еще и для ваших близких и друзей.
Овен
У Овнов наступает время, когда любовь может постучаться в дверь достаточно неожиданно.
Мир будет казаться прекрасным и светлым, но заметно чаще это будет происходить при нахождении рядом с близкими или своей половинкой.
В финансовой сфере представителей этого знака могут ожидать некоторые неурядицы, а именно - проблемы с творческим потенциалом.
Необычные задачи, требующие креативного мышления, лучше решать бок о бок с коллегами или просто отложить на потом. Если такой возможности нет, то лучше не торопиться, а принимать решения обдуманно.
Телец
У людей, рожденных под данным созвездием, начинается период непредвиденных неурядиц и неожиданных срывов планов.
Уже в первый день недели можно будет ощутить на себе весь этот поток неприятностей, которому суждено сойти на нет лишь ближе к среде или четвергу. До этого времени Тельцам нужно быть осторожнее.
Выходные окажутся крайне позитивным временем, когда желательно подарить как можно больше приятных моментов себе и близким.
Это то самое время, когда стоит собраться семьей, сделать своим любимым подарок, но не материальный - нужно подарить им свое время, свои эмоции и счастье, чтобы они тоже стали счастливее.
Близнецы
На Близнецов может оказываться очень сильное влияние со стороны окружающих людей в первой половине недели. Влияние это будет не всегда негативным, поэтому не стоит закрываться ото всех. Желательно поменьше общаться с врагами и недоброжелателями.
Дом - настоящая крепость в период с 9 по 15 марта. Родные стены будут лечить душевные раны, помогать отдыхать. Выходить в свет пока не стоит.
Лучше заняться домашними делами, посмотреть кино, почитать книгу, пригласить лучших друзей на чашечку чая. Не стоит забывать о проветривании помещений. Свежий воздух очень важен.
Рак
Ракам стоит остерегаться токсичных людей - они могут оказаться энергетическими вампирами. На этой неделе все лучше делать самостоятельно. Конечно, порой это очень трудно и энергозатратно, но зато так можно сохранить свои нервы, которые превыше всего.
Больше всего повезет на этой неделе тем, чья работа не связана с постоянным общением. Это идеальный период для тех, кто занят в сфере искусства и много работает в уединении.
Людям с креативным складом ума будет гораздо проще заниматься своими привычными делами и принимать важные решения на коротком уведомлении.
Лев
Середина рабочей недели может стать очень стрессовой. В среду и в четверг придется проще относиться ко всему происходящему, чтобы не травмировать свою психику. Люди и события могут приносить много проблем.
Грядут на этой неделе и весьма позитивные новости. Звезды и планеты будут очень созидательными в понедельник и воскресенье.
Это значит, что быстро войти в рабочую колею и как следует отдохнуть на выходных станет гораздо проще, чем обычно.
Достаточно лишь знать, чего хочет сердце, так что полезно будет прислушиваться к внутреннему голосу.
Дева
В делах и на работе Девам необходимо проявить стойкость и веру в себя. Только эти качества помогут им пережить ту бурю, которую приготовили для них звезды и планеты. Есть вероятность того, что неблагоприятные события обойдут их стороной, но лучше быть во всеоружии 24 часа в сутки. Неприятности могут придти из ниоткуда в любой момент.
В любви же Девам необходимо избавиться от негативных установок, которые разрушают отношения. Одиноким представителям Знака лучше тоже быть более оптимистичными и не думать о плохом. В середине марта звезды и планеты хотят видеть в Девах только смелость, веру в себя и желание изменить будущее. Не стоит ломаться под натиском неурядиц.
Весы
У Весов может начаться черная полоса в первые два дня недели, поскольку планеты и звезды войдут в очень сильный диссонанс и дисгармонию. Неделя отметится ростом вдохновения, но лишь со среды ощутить это получится лучше всего.
На выходных полезно будет сменить обстановку и отдохнуть так, как ранее отдыхать не получалось. Стоит проявить креативность в выборе способа отдыха. Это может быть все, что угодно: поездка в другой город, безвылазный просмотр фильмов под теплым пледом, бесконечные вечеринки дома. Главное, чтобы было желание.
Скорпион
У Скорпионов начинается очень благоприятная неделя, которая пройдет под эгидой позитивных эмоций. Любые неурядицы в любви или в финансовой сфере лучше не воспринимать как конец света. Есть один способ решения любовных неурядиц — стремление к гармонии с собой.
Главное - это помнить о том, что хочется видеть в любимом человеке, в окружающих людях в целом и в событиях. Необходимо визуализировать то хорошее, что может происходить, чтобы это действительно случилось. Это не магия, а банальная психология, которая работает каждый день. Звезды и планеты сделают оптимистичных Скорпионов счастливыми.
Стрелец
Этот период будет крайне непростым и непредсказуемым, поэтому отрицательные мысли могут стать самым главным врагом для этих людей. Стрельцам необходима вера в себя как никому другому, потому что для них она является самым важным топливом при достижении целей.
Звезды наделят этих людей улучшенной памятью, но лишат трудолюбия. Придется делать усилие над собой, чтобы как-то настраиваться на нужный лад. В противном случае захочется бросать начатые дела и ничего не делать. Самой важной сферой жизни в этот период будет работа. Ответственные Стрельцы смогут серьезно преуспеть, повысить доход.
Козерог
Энергетика этой недели очень плохо подходит для рисков и авантюр. С другой стороны, она идеальна для монотонной и простой работы. В бизнесе и на работе Козерогам понадобится энергетическая защита, потому что могут появиться новые враги.
Желательно избегать поспешных решений и стремиться к полной гармонии с самими собой. Важно делать то, что нравится и хочется, а не то, что надо. Под обязанности лучше выделять первые половины каждого дня. Начиная с обеда, особенно в будние дни, необходимо фокусироваться на чем-то приятном. Это поднимет настроение и привлечет удачу.
Водолей
На работе могут возникнуть проблемы. Звезды хотят, чтобы Водолеи поменьше общались с агрессивными людьми и сами не были таковыми по отношению к окружающим. Любые споры и конфликты могут привести к непоправимым последствиям. Не нужно тратить время на разборки. Лучше заниматься делами и не думать об эмоциях, подавляя их мыслями о долге.
Дома необходимо наладить отношения со второй половинкой и близкими людьми. Открытость и доброта помогут Водолеям заручиться поддержкой окружающих. Также неделя будет благоприятной для тех Водолеев, которые хотят поправить здоровье или избавиться от вредных привычек. Сделать над собой усилие будет полезно.
Рыбы
Возможны встречи с бывшими вторыми половинками или со старыми знакомыми. Они не будут негативными, даже если последние воспоминания остаются именно таковыми. Возможно, настало время простить тех, кто в прошлом был врагом или недоброжелателем. Это идеальное время для совместной работы, новых знакомств, проявления доброты.
Звезды и планеты будут постоянно менять свою энергетику, что скажется на настроении Рыб. Оно будет скакать то вверх, то вниз. Методика холотропного дыхания поможет добиться большей стабильности. Она избавит Рыб от неприятностей и подскажет, где спрятан успех. Самое удачное время — выходные. Самый опасный день недели — четверг 12 марта.