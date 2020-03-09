Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 9 по 15 марта 2020 года

Грядут на этой неделе и весьма позитивные новости. Звезды и планеты будут очень созидательными в понедельник и воскресенье.

Это значит, что быстро войти в рабочую колею и как следует отдохнуть на выходных станет гораздо проще, чем обычно.

Достаточно лишь знать, чего хочет сердце, так что полезно будет прислушиваться к внутреннему голосу.

Дева

В делах и на работе Девам необходимо проявить стойкость и веру в себя. Только эти качества помогут им пережить ту бурю, которую приготовили для них звезды и планеты. Есть вероятность того, что неблагоприятные события обойдут их стороной, но лучше быть во всеоружии 24 часа в сутки. Неприятности могут придти из ниоткуда в любой момент.

В любви же Девам необходимо избавиться от негативных установок, которые разрушают отношения. Одиноким представителям Знака лучше тоже быть более оптимистичными и не думать о плохом. В середине марта звезды и планеты хотят видеть в Девах только смелость, веру в себя и желание изменить будущее. Не стоит ломаться под натиском неурядиц.

Весы

У Весов может начаться черная полоса в первые два дня недели, поскольку планеты и звезды войдут в очень сильный диссонанс и дисгармонию. Неделя отметится ростом вдохновения, но лишь со среды ощутить это получится лучше всего.

На выходных полезно будет сменить обстановку и отдохнуть так, как ранее отдыхать не получалось. Стоит проявить креативность в выборе способа отдыха. Это может быть все, что угодно: поездка в другой город, безвылазный просмотр фильмов под теплым пледом, бесконечные вечеринки дома. Главное, чтобы было желание.

Скорпион

У Скорпионов начинается очень благоприятная неделя, которая пройдет под эгидой позитивных эмоций. Любые неурядицы в любви или в финансовой сфере лучше не воспринимать как конец света. Есть один способ решения любовных неурядиц — стремление к гармонии с собой.

Главное - это помнить о том, что хочется видеть в любимом человеке, в окружающих людях в целом и в событиях. Необходимо визуализировать то хорошее, что может происходить, чтобы это действительно случилось. Это не магия, а банальная психология, которая работает каждый день. Звезды и планеты сделают оптимистичных Скорпионов счастливыми.

Стрелец

Этот период будет крайне непростым и непредсказуемым, поэтому отрицательные мысли могут стать самым главным врагом для этих людей. Стрельцам необходима вера в себя как никому другому, потому что для них она является самым важным топливом при достижении целей.