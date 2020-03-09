Пн, 9.03.2020
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ВНЖ в Латвии: порог стоимости недвижимости может быть повышен вдвое — до 500 тыс. евро
Рассматриваются и другие ужесточения

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Минимальная стоимость недвижимости, приобретая которую можно получить вид на жительство в Латвии (ВНЖ), может быть удвоена и достигать 500 тыс. евро. Об этом журналистам заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании правительства 10 марта, на котором планируется заслушать доклад о результатах программы ВНЖ за покупку недвижимости или вложение средств.

Премьер-министр сообщил, что также могут быть введены более строгие условия для получения ВНЖ за инвестиции в бизнес - на соответствующем предприятии должны быть заняты по крайней мере 50 человек, а его оборот должен составлять по крайней мере 50 млн евро.

В настоящее время закон предусматривает, что минимальная стоимость приобретаемой для получения ВНЖ недвижимости в Риге или ее окрестностях, а также не более двух объектов недвижимости на остальной территории Латвии должна составлять не менее 250 000 евро.

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