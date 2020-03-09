ВНЖ в Латвии: порог стоимости недвижимости может быть повышен вдвое — до 500 тыс. евро

Этот вопрос будет обсуждаться на заседании правительства 10 марта, на котором планируется заслушать доклад о результатах программы ВНЖ за покупку недвижимости или вложение средств.

Премьер-министр сообщил, что также могут быть введены более строгие условия для получения ВНЖ за инвестиции в бизнес - на соответствующем предприятии должны быть заняты по крайней мере 50 человек, а его оборот должен составлять по крайней мере 50 млн евро.