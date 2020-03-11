Новые случаи Covid-19 в Литве: заражение выявлено у супружеской пары

Заболение новым коронавирусом Covid-19 выявлено еще у двух жителей Литвы. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло трех человек, сообщил в среду, 11 марта, глава Министерства здравоохранения Литвы Аурелий Верига.
Министр рассказал журналистом, что заболевание выявлено у супружеской пары в Каунасе, вернувшейся из горнолыжного курорта в Италии. В Литву мужчина 1980 г.рожд. и женщина 1985 г.рожд. вернулись на своем автомобиле 7 марта.
Оба пациента помещены в Каунасскую клиническую больницу, их состояние оценивается как нормальное.
Как сообщал RUS TVNET, два новых случая заражения Covid-19 были выявлены и в Латвии — в обоих случаях коронавирусом заболели латвийцы, также отдыхавшие на горнолыжном курорте в Италии. Таким образом, общее число заболевших латвийцев достигло десяти человек.
На данный момент в Латвии проведен 291 анализ на наличие нового коронавируса, в том числе 17 за последние сутки.