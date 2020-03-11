Новые случаи Covid-19 в Литве: заражение выявлено у супружеской пары

Министр рассказал журналистом, что заболевание выявлено у супружеской пары в Каунасе, вернувшейся из горнолыжного курорта в Италии. В Литву мужчина 1980 г.рожд. и женщина 1985 г.рожд. вернулись на своем автомобиле 7 марта.

Оба пациента помещены в Каунасскую клиническую больницу, их состояние оценивается как нормальное.

Как сообщал RUS TVNET, два новых случая заражения Covid-19 были выявлены и в Латвии — в обоих случаях коронавирусом заболели латвийцы, также отдыхавшие на горнолыжном курорте в Италии. Таким образом, общее число заболевших латвийцев достигло десяти человек.