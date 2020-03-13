Пт, 13.03.2020
Большинство женщин, которые сюда попадают, стали жертвами той или иной формы насилия. Но не все они считают это чем-то особенным. В семьях, где присутствует насилие, оно является просто частью жизни.
Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы

До 1425 евро в год и "пистолет" в цели платежа. Как отправить деньги и не вызвать вопросов

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Сколько денег можно перечислять родным и друзьям?

ФОТО: Pixabay

Мы все реже используем наличные деньги - рассчитываемся с помощью банковской карты, а средства на расходы своим членам семьи, долги за билеты или совместный поход в кафе друзьям перечисляем на банковский счет. Сегодня мы рассказываем, когда и почему у вашего банка или СГД могут возникнуть вопросы о таких перечислениях, что лучше писать в графе "Цель платежа" и в каких случаях придется заплатить налоги.  

Кратко:

  • Частное лицо без каких-либо пояснений в год может перевести другому лицу до 1425 евро.
  • В случаях, когда группа друзей перечисляет деньги на счет одному человеку - например, для оплаты путешествия, - рекомендуется совершать все операции (оплату гостиниц и т. д.) в электронном виде и не выкидывать чеки за покупки. 
  • Если из-за границы на ваш счет деньги переводит человек, не являющийся родственником, и сумма превышает 1425 евро, полученные денежные средства нужно декларировать, также придется заплатить налог. 
  • Не стоит шутить, заполняя графу "Цель платежа". Также нельзя указывать бесцельную информацию - например, ряд символов "xxxxx" и "ABCDEFG" или такие обозначения, как "Другое" и "Мой клиент".

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Сколько денег можно перечислять родным и друзьям?

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