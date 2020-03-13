До 1425 евро в год и "пистолет" в цели платежа. Как отправить деньги и не вызвать вопросов

Мы все реже используем наличные деньги - рассчитываемся с помощью банковской карты, а средства на расходы своим членам семьи, долги за билеты или совместный поход в кафе друзьям перечисляем на банковский счет. Сегодня мы рассказываем, когда и почему у вашего банка или СГД могут возникнуть вопросы о таких перечислениях, что лучше писать в графе "Цель платежа" и в каких случаях придется заплатить налоги.