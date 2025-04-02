VID не видит необходимости в радикальных мерах для борьбы с налоговыми должниками

Она обратила внимание депутатов на то, что десять лет назад задолженность по налогам составляла около 1,5 миллиарда евро, или 25% общих доходов госбюджета, а сегодня она составляет около 860 миллионов евро, или 5,6%.

Доля налоговых задолженностей в валовом внутреннем продукте с 5,9% 10 лет назад снизилась в прошлом году до 2,1%.

По словам Гаранчи, основными причинами возникновения долгов у предприятий являются нехватка оборотных средств, дебиторские долги, сезонная работа, снижение доходов, геополитическая ситуация, а также недостаточная финансовая грамотность предпринимателей, так как многие при возникновении первых трудностей стараются избежать консультаций с VID.

В качестве факторов, препятствующих погашению налоговых задолженностей, представитель VID назвала отсутствие имущества и денег у должников, использование расчетных счетов за пределами Латвии и теневую экономику.

В то же время Гаранча отметила, что ожидается положительный эффект от реформы подоходного налога с населения. Большое количество небольших налоговых задолженностей образовалось именно из-за сложной системы подоходного налога, поэтому прогнозируется, что к лету 2026 года количество мелких долгов значительно сократится.

Как сообщалось, в начале марта общие задолженности по налогам в Латвии, включая текущие, приостановленные и продленные долги, составили 862,171 миллиона евро, что на 1,4% больше февраля и на 2,1% больше, чем в начале года.