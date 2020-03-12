В Лиепае открылся новый ангар для Академии пилотов airBaltic

"Если мы смотрим в масштабе стран Балтии, то airBaltic является основным перевозчиком пассажиров, и показатели airBaltic демонстрируют, что это растущая компания, которая занимает все новые ниши. И сегодня здесь мы можем видеть, что это действительно растущая компания с большими преимуществами. Этот новый центр тренировок пилотов, в котором сейчас 60 человек, что, как мне кажется, в таких условиях много, подтверждает, что airBaltic является стабильной и растущей компанией", - подчеркнул президент Латвии Эгил Левитс.

Председатель правления airBaltic Мартин Гаусс отметил, что авиакомпания гордится собственной программой обучения пилотов.

"Уже с лета 2018 года студенты Академии пилотов airBaltic Training проходят обучение в Лиепае, поэтому мы рады дополнительно укрепить сотрудничество airBaltic с нашими партнерами из международного аэропорта "Лиепая" и Лиепайской городской думы, что делает Лиепаю еще более важным городом на карте Европы",- сказал Гаусс.

Šodien kopā ar @valstsgriba svinīgi atklājām @airBaltic Training jauno lidmašīnu angāru Liepājā. Kopējā angāra platība ir 1200 m2, nodrošinot vietu vairāk nekā 15 apmācību lidaparātiem, kā arī @DiamondAircraft lidmašīnu tehniskajām apkopēm. Lasi vairāk: https://t.co/qBw5ojDXUB pic.twitter.com/6gs2Ltmz1z — airBaltic (@airBaltic) March 12, 2020

Общая площадь нового ангара для самолетов составляет 1200 кв.м, обеспечивая место для более чем 15 учебных летательных аппаратов и технического обслуживания самолетов Diamond.В настоящее время у Академии пилотов airBaltic семь летательных аппаратов — шесть Diamond DA40 и один Diamond DA42, а еще три летательных аппарата Diamond Aircraft Академия пилотов airBaltic получит в 2020 году.