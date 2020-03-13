airBaltic на время отложила покупку новых самолетов

"В данный момент планы отложены. Мы продолжаем реализовывать бизнес-план, но сейчас кризис планы изменил. Открытие новых маршрутов немного отложено и новые самолеты приобретем после кризиса", - сказал Гаусс.

Напомним, до этого airBaltic получил 22 самолета Airbus A220-300 из дополнительного заказа от 28 мая 2018 года, предусматривающего возможность приобретения до 30 самолетов типа Airbus A220-300.

Рагее airBaltic планировала, что до конца 2020 года в ее флоте будет 26 самолетов такого типа.

Как уже писал RUS.TVNET, латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует еще больше сократить количество работников - в целом на время может быть сокращено 400 человек или даже больше, а также планируется закрыть ряд маршрутов, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

"Если самолеты не летают, у экипажей нет работы", - сказал Гаусс, добавив, что в настоящее время в компании около 1800 сотрудников.

Также он сообщил, что в ближайшие три месяца планируется отменить еще около 3700 рейсов. "Мы должны закрыть 23 из 100 маршрутов", - сказал руководитель airBaltic.