airBaltic на время отложила покупку новых самолетов

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic отложила планы по приобретению новых самолетов, в пятницу в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
"В данный момент планы отложены. Мы продолжаем реализовывать бизнес-план, но сейчас кризис планы изменил. Открытие новых маршрутов немного отложено и новые самолеты приобретем после кризиса", - сказал Гаусс.
Напомним, до этого airBaltic получил 22 самолета Airbus A220-300 из дополнительного заказа от 28 мая 2018 года, предусматривающего возможность приобретения до 30 самолетов типа Airbus A220-300.
Рагее airBaltic планировала, что до конца 2020 года в ее флоте будет 26 самолетов такого типа.
Как уже писал RUS.TVNET, латвийская национальная авиакомпания airBaltic планирует еще больше сократить количество работников - в целом на время может быть сокращено 400 человек или даже больше, а также планируется закрыть ряд маршрутов, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
"Если самолеты не летают, у экипажей нет работы", - сказал Гаусс, добавив, что в настоящее время в компании около 1800 сотрудников.
Также он сообщил, что в ближайшие три месяца планируется отменить еще около 3700 рейсов. "Мы должны закрыть 23 из 100 маршрутов", - сказал руководитель airBaltic.
В то же время Гаусс заверил, что airBaltic - финансово стабильное предприятие, и эти меры будут реализованы, чтобы преодолеть кризис. "Это временные меры из-за кризиса. Мы должны быть готовы после кризиса возобновить полеты", - сказал он.