ВИДЕО ⟩ "Мы все умрём". Фанаты "Зенита" посвятили коронавирусу кричалку

В матче 22-го тура чемпионата России по футболу фанаты петербургского "Зенита" выразили своё отношение к проблеме коронавируса.
Матч против "Урала" проходил в Санкт-Петербурге и закончился крупной победой хозяев со счётом 7:1. Во время встречи болельщики "Зенита" растянули баннер с надписью "Мы все больны футболом и за "Зенит" умрём". Это отсылка к песне группы "Сплин" - "Гандбол".
Также болельщики питерской команды скандировали кричалку "Мы все умрём" и добавляли после этого два хлопка.
Мы все умрём!— Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) March 14, 2020
Мы все умрём!
Му все умрём, мы все умрём!
😂😂😂 pic.twitter.com/cYzNoN6KAc
Перед началом матча гостям стадиона измерили температуру и проверили состояния горла. Матч между "Зенитом" и "Уралом" проходил при заполненных трибунах, но с 16 марта решением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова будут запрещены все массовые мероприятия, на которых присутствует больше 1000 зрителей.
Чемпионат России по футболу остаётся одной из немногих европейских лиг, где матчи не отменили из-за коронавируса. Ранее паузу до апреля взяла английская премьер-лига, испанская Ла Лига, итальянская Серия А, французская Лига 1 и немецкая Бундеслига.