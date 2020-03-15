ВИДЕО ⟩ "Мы все умрём". Фанаты "Зенита" посвятили коронавирусу кричалку

Матч против "Урала" проходил в Санкт-Петербурге и закончился крупной победой хозяев со счётом 7:1. Во время встречи болельщики "Зенита" растянули баннер с надписью "Мы все больны футболом и за "Зенит" умрём". Это отсылка к песне группы "Сплин" - "Гандбол".

Также болельщики питерской команды скандировали кричалку "Мы все умрём" и добавляли после этого два хлопка.

Мы все умрём!

Мы все умрём!

Му все умрём, мы все умрём!

😂😂😂 pic.twitter.com/cYzNoN6KAc — Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) March 14, 2020

Перед началом матча гостям стадиона измерили температуру и проверили состояния горла. Матч между "Зенитом" и "Уралом" проходил при заполненных трибунах, но с 16 марта решением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова будут запрещены все массовые мероприятия, на которых присутствует больше 1000 зрителей.