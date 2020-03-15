В Риге временно закрываются популярные рестораны, магазины и кафе

Крупнейшее эстониское предприятие развлекательного бизнеса Apollo Group OÜ с воскресенья временно закроет все свои подразделения в Риге, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
По словам председателя правления Apollo Group Яануса Виханди, на время чрезвычайной ситуации будут закрыты кинотеатры APOLLO Kino, развлекательные центры O'Learys, рестораны KFC, магазины Apollo, соковые бары Blender, а также рестораны Vapiano и кафе-мороженого IceCafe.
Виханд добавил, что по отступлении пандемии подразделения Apollo будут немедленно открыты.
Apollo Group - холдинговая компания, владеющая ресторанами KFC, магазинами Apollo, кинотеатрами Apollo, развлекательными центрами O´Learyse, ресторанами Vapiano, соковыми барами Blender и кафе-мороженым IceCafe, а также дистрибьюторской компанией Baltic Film Distribution. Мажоритарными владельцами группы Apollo Groupявляются Маргус Линнамяэ и Ивар Венделин.