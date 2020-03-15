В Риге временно закрываются популярные рестораны, магазины и кафе

По словам председателя правления Apollo Group Яануса Виханди, на время чрезвычайной ситуации будут закрыты кинотеатры APOLLO Kino, развлекательные центры O'Learys, рестораны KFC, магазины Apollo, соковые бары Blender, а также рестораны Vapiano и кафе-мороженого IceCafe.