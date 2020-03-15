Банк Латвии: влияние Covid-19 на экономику Латвии будет серьезным

"Давать точные оценки влияния коронавируса Covid-19 на глобальное и латвийское народное хозяйство пока преждевременно. Вместе с тем ясно, что это влияние будет существенным, уже сейчас видна значительная нисходящая динамика в деятельности множества отраслей, в результате которой потребуются активные мероприятия поддержки со стороны политиков", - заявили в Центробанке.

Как отметили в Банке Латвии, серьезность последствий будет зависеть от массовости и длительности распространения коронавируса.

По расчетам Организации экономического развития и сотрудничества (OECD), вирус может уменьшить показатели развития экономики в европейских странах на 0,2-1,3 процентного пункта, но это приблизительная оценка, и, если ограничить вирус не удастся быстро, существует риск серьезной рецессии.

"Хотя заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время ниже, чем в других европейских государствах, отдельные отрасли уже сталкиваются с экономическими последствиями вируса - например, туризм, гостиничный бизнес, авиация. Кроме того, меры по уменьшению мобильности населения и далее будут снижать активность народного хозяйства. Распространение вируса вызывает шок как со стороны спроса (ограниченная мобильность людей и незнание), так и со стороны предложения (разрывы в цепочке поставок)", - комментирует Банк Латвии.

Также разрывы в цепи поставок и ослабление спроса в краткосрочной перспективе вызовут проблемы у предприятий в обеспечении денежного потока для выполнения обязательств, что в долгосрочной перспективе может угрожать их платежеспособности.

В этой ситуации важно не допустить массовых увольнений, расторжения договоров и неплатежеспособности.

По мнению Банка Латвии, поскольку распространение вируса и его влияние на народное хозяйство нельзя спрогнозировать, важно, чтобы госорганы тесно сотрудничали с отраслевыми ассоциациями и предприятиями, оперативно следуя за развитием ситуации.

В этом связи значимыми будут облегчения в условиях государственной поддержки, которые планирует ввести Еврокомиссия.