Банк Латвии: влияние Covid-19 на экономику Латвии будет серьезным
Последствия от распространения нового коронавируса Covid-19 для латвийской экономики будут очень существенными. Об этом говорится в официальном заявлении Банка Латвии.
"Давать точные оценки влияния коронавируса Covid-19 на глобальное и латвийское народное хозяйство пока преждевременно. Вместе с тем ясно, что это влияние будет существенным, уже сейчас видна значительная нисходящая динамика в деятельности множества отраслей, в результате которой потребуются активные мероприятия поддержки со стороны политиков", - заявили в Центробанке.
Как отметили в Банке Латвии, серьезность последствий будет зависеть от массовости и длительности распространения коронавируса.
По расчетам Организации экономического развития и сотрудничества (OECD), вирус может уменьшить показатели развития экономики в европейских странах на 0,2-1,3 процентного пункта, но это приблизительная оценка, и, если ограничить вирус не удастся быстро, существует риск серьезной рецессии.
"Хотя заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время ниже, чем в других европейских государствах, отдельные отрасли уже сталкиваются с экономическими последствиями вируса - например, туризм, гостиничный бизнес, авиация. Кроме того, меры по уменьшению мобильности населения и далее будут снижать активность народного хозяйства. Распространение вируса вызывает шок как со стороны спроса (ограниченная мобильность людей и незнание), так и со стороны предложения (разрывы в цепочке поставок)", - комментирует Банк Латвии.
Также разрывы в цепи поставок и ослабление спроса в краткосрочной перспективе вызовут проблемы у предприятий в обеспечении денежного потока для выполнения обязательств, что в долгосрочной перспективе может угрожать их платежеспособности.
В этой ситуации важно не допустить массовых увольнений, расторжения договоров и неплатежеспособности.
По мнению Банка Латвии, поскольку распространение вируса и его влияние на народное хозяйство нельзя спрогнозировать, важно, чтобы госорганы тесно сотрудничали с отраслевыми ассоциациями и предприятиями, оперативно следуя за развитием ситуации.
В этом связи значимыми будут облегчения в условиях государственной поддержки, которые планирует ввести Еврокомиссия.
Первоначально меры поддержки могли бы включать в себя продление срока уплаты налогов, кратковременные ограничения на расторжение договоров аренды и др., если одна из сторон испытывает проблемы с ликвидностью, отсрочки в выплате основной суммы кредита, замораживание штрафных процентов и др.