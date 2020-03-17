Второй конвой из Польши пересек границу Литвы; его сопровождают до границы Латвии

Как сообщил пресс-секретарь Государственной службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис, второй конвой пересек границу около 15.30, в нем 24 автомобиля и 115 человек.

"Имеются 24 автомобиля - микроавтобусы и один легковой. В целом 115 человек, из них 21 житель Латвии, два - Эстонии, все оставшиеся граждане Литвы", - сказал Мишутис.

По его словам, при пересечении контрольно-пропускного пункта в Кальварии эстонцы и латвийцы на шести автомобилях отправились до границы Латвии, их сопровождает полиция.

Первый транспортный конвой из Польши пересек границу во вторник в 10 утра, с ним прибыл 71 человек, в том числе 52 гражданина Литвы и 14 жителей Латвии и Эстонии.

В целом запланировано четыре конвоя с автобусами и микроавтобусами.

Жители стран Балтии застряли в Германии и Польше после того, как Польша закрыла границы из-за коронавируса. Ситуацию обострило решение Польши не пропустить конвоем легковые автомобили. Для их пассажиров организовано возвращение паромом и поездом, но добраться до них трудно из-за заторов на дорогах.

Во вторник в Польшу для обсуждения ситуации отправляется делегация правительства Литвы.