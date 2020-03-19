Под Тукумсом автомобиль упал в пруд. На помощь пришел очевидец

В среду вечером, 18 марта, в Тукумсском крае автомобиль въехал в пруд. В салоне находились несколько человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Dspjd В 19:54 поступил вызов, что в волости Пурес в пруд заехал легковой автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что машина находится под водой.
Одного из пассажиров к моменту прибытия спасателей вытащил очевидец, проезжавший мимо места происшествия. Остальные выбрались сами. Одного пассажира передали Службе неотложной медицинской помощи.
Спасатели вытащили утонувший автомобиль, отключили аккумулятор и проверили, не было ли утечки. Работа на месте происшествия закончилась в 21:59.