Чт, 19.03.2020
Стараюсь не вести себя как тюлень. Делаю зарядку, двигаюсь, насколько это возможно в квартире. Рижанка с Covid-19

Под Тукумсом автомобиль упал в пруд. На помощь пришел очевидец

Иллюстрация.

ФОТО: Agnese Gulbe / LETA

В среду вечером, 18 марта, в Тукумсском крае автомобиль въехал в пруд. В салоне находились несколько человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). 

Dspjd В 19:54 поступил вызов, что в волости Пурес в пруд заехал легковой автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что машина находится под водой. 

Одного из пассажиров к моменту прибытия спасателей вытащил очевидец, проезжавший мимо места происшествия. Остальные выбрались сами. Одного пассажира передали Службе неотложной медицинской помощи. 

Спасатели вытащили утонувший автомобиль, отключили аккумулятор и проверили, не было ли утечки. Работа на месте происшествия закончилась в 21:59. 

Последние новости

НАВЕРХ