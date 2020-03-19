Под Тукумсом автомобиль упал в пруд. На помощь пришел очевидец

Dspjd В 19:54 поступил вызов, что в волости Пурес в пруд заехал легковой автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что машина находится под водой.

Одного из пассажиров к моменту прибытия спасателей вытащил очевидец, проезжавший мимо места происшествия. Остальные выбрались сами. Одного пассажира передали Службе неотложной медицинской помощи.