Сейм поддержал запрет на азартные игры во время ЧС

Инциатива исходила от представителей Новой консервативной партии, Союза "зеленых" и крестьян и нескольких внефракционных депутатов.

Поддержанное предложение включает в себя запрет на организацию азартных игр и розыгрышей во время, пока в стране действует режим чрезвычайной ситуации.