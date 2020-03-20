Сейм поддержал запрет на азартные игры во время ЧС

Парламентское большинство поддержало инициативу о приостановке работы игорных заведений в свете угрозы распространения коронавируса Covid-19. Запрет касается как игорных залов, так и интернет-казино, сообщает LETA.
Инциатива исходила от представителей Новой консервативной партии, Союза "зеленых" и крестьян и нескольких внефракционных депутатов.
Поддержанное предложение включает в себя запрет на организацию азартных игр и розыгрышей во время, пока в стране действует режим чрезвычайной ситуации.
Пока, однако, поддержаны лишь поправки к готовящемуся законопроекту. Сам законопроект еще будет проходить обсуждение в парламенте.