ОстаньсяДома ⟩ "Теперь звоню людям, чтобы сказать, что они мне дороги"

Меня зовут Раиса Смирнова, я редактор и журналист раздела "Звезды" на портале RUS.TVNET. С пятницы, 13 марта, вся наша редакция начала работать из дома. Расскажу, что этот период значит для меня.
Здравствуйте, котики!
Мне бы хотелось рассказать вам о том, как это кайфово каждый день работать из дома. Изредка выбираться в магазин. Ежедневно видеть супруга с утра и до вечера. Знать, что твой сын 24/7 всегда рядом. Но это не так! Я буду с вами честной и откровенной.
Для меня работать из дома и быть в самоизоляции - это настоящее наказание. Не знаю, что тут сказать… Мне понадобится больше 10 дней, чтобы привыкнуть к такой жизни.
Если мама дома - то она работает
Мне надо свое небольшое место, чтобы включить любимую музыку. Ощутить себя внутри своих статей и потоков новостей. Дома это совершенно невозможно! Здесь есть постоянные "Мам!" и другие слова для привлечения моего внимания. Мои домашние не осознают, что звать меня на протяжении всего дня - это прерывать поток моих мыслей. Идеально, когда часа три меня никто не трогает. Даже когда я делаю чай или намазываю бутерброд, мысленно я работаю.
В моей работе нельзя расслабляться даже на 5 минут. Необходимо все время следить за повесткой и понимать, что происходит в мире, даже если это мир музыки.
К примеру, я узнала, что знакомая стюардесса возобновила карьеру певицы. Написала ей. В итоге родилось интересное и красочное интервью. В композициях этой девушки столько любви к небу, столько настоящих, неподдельных эмоций.
Мне не надо ехать на работу
Для меня - это минус. Я люблю свои 15 минут в трамвае по дороге на работу. Это время я использую, чтобы составить план работы на день, посмотреть, что сейчас популярно в Сети, пробежаться по своим приложениям в телефоне. Ответить на сообщения, которые были присланы накануне. Единственный плюс от работы дома - можно спать на час дольше.
Мне не хватает общения и людей
Наверное, это самое тяжелое в период самоизоляции. Я - общительный человек. Я очень люблю, когда вокруг кипит жизнь, когда люди кричат, шумят и бьют в бубен. Мне нужна суета и постоянные разговоры вокруг. Сейчас моя жизнь превратилась в огромное количество чатов. Чтобы вам не соврать, то их около ста. Это беспрерывная беседа с коллегами, друзьями и родными. Это не для меня! В чатах я не могу передать настоящие эмоции. Эмоджи, говорите? Нет. Они не работают. Не могут эмоджи передать то, что я ощущаю.
Правда, сейчас я начала разговаривать с товарищами, с которыми не общалась много лет. Теперь я созваниваюсь с ними, чтобы сказать этим людям, что они мне дороги и я всегда скучала.
Мне грустно без массовых мероприятий
В неделю я посещала обычно 2-3 концерта. Это был огромный поток людей, который нес свою энергию, эмоции и впечатления. Я люблю воспринимать жизнь ушами. Онлайн-концерты? Да, это круто, даже здорово, но - это не совсем то. Мне не хватает объятий и прикосновений. Признаюсь, но мне не хватает толпы людей, которые орут что-то из зала, запахов дыма, пива и пота. Концерты и живая музыка - это моя жизнь.
Я подробно следила за отменой и переносом концертов:
Мир стал другим
Сейчас мне надо пересмотреть свой окружающий мир, свои привычки и научиться все воспринимать и видеть иначе. Открыть для себя другие чувства, которые я не использовала раньше. Мне надо начать воспринимать мир глазами. Я давно забыла, что это такое.
Я живу в Кенгарагсе, поэтому начала выбираться гулять на наш променад. Я не забываю дистанцироваться от людей.
Период самоизоляции дал мне возможность дочитать купленные книги, досмотреть ранее начатые фильмы. Сейчас я начала смотреть новый сезон своего любимого сериала.
Я написала материал, в котором подробно рассказала, чем можно заняться, сидя дома.
Самоизоляция - это время освоить что-то новое. Я научилась пользоваться фотошопом. Ну как научилась... Теперь я могу самостоятельно составить коллаж для статьи.
Я понимаю, что очень важно оставаться дома и не подвергать риску окружающих людей.
Я выбрала, как и все мои коллеги, остаться дома и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Лучшее, что мы, простые люди, можем сделать - это не позволить болезни вспыхнуть с такой силой, что наша медицина с ней не справится. Давайте же будем благоразумными и поблагодарим всех, кто остался на своих рабочих местах и помогает нам.
Кстати, в 21:00 каждый день можно похлопать в открытое окно и сказать спасибо врачам, фармацевтам, полицейским, работникам питания и всем, кто вынужден оставаться на рабочем посту.