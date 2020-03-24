ОстаньсяДома ⟩ "Теперь звоню людям, чтобы сказать, что они мне дороги"

Здравствуйте, котики!

Мне бы хотелось рассказать вам о том, как это кайфово каждый день работать из дома. Изредка выбираться в магазин. Ежедневно видеть супруга с утра и до вечера. Знать, что твой сын 24/7 всегда рядом. Но это не так! Я буду с вами честной и откровенной.

Для меня работать из дома и быть в самоизоляции - это настоящее наказание. Не знаю, что тут сказать… Мне понадобится больше 10 дней, чтобы привыкнуть к такой жизни.

Раиса Смирнова ФОТО: Aleksejs Alifanovs

Если мама дома - то она работает

Мне надо свое небольшое место, чтобы включить любимую музыку. Ощутить себя внутри своих статей и потоков новостей. Дома это совершенно невозможно! Здесь есть постоянные "Мам!" и другие слова для привлечения моего внимания. Мои домашние не осознают, что звать меня на протяжении всего дня - это прерывать поток моих мыслей. Идеально, когда часа три меня никто не трогает. Даже когда я делаю чай или намазываю бутерброд, мысленно я работаю.

В моей работе нельзя расслабляться даже на 5 минут. Необходимо все время следить за повесткой и понимать, что происходит в мире, даже если это мир музыки.

К примеру, я узнала, что знакомая стюардесса возобновила карьеру певицы. Написала ей. В итоге родилось интересное и красочное интервью. В композициях этой девушки столько любви к небу, столько настоящих, неподдельных эмоций.

Мне не надо ехать на работу

Для меня - это минус. Я люблю свои 15 минут в трамвае по дороге на работу. Это время я использую, чтобы составить план работы на день, посмотреть, что сейчас популярно в Сети, пробежаться по своим приложениям в телефоне. Ответить на сообщения, которые были присланы накануне. Единственный плюс от работы дома - можно спать на час дольше.

Мне не хватает общения и людей

Наверное, это самое тяжелое в период самоизоляции. Я - общительный человек. Я очень люблю, когда вокруг кипит жизнь, когда люди кричат, шумят и бьют в бубен. Мне нужна суета и постоянные разговоры вокруг. Сейчас моя жизнь превратилась в огромное количество чатов. Чтобы вам не соврать, то их около ста. Это беспрерывная беседа с коллегами, друзьями и родными. Это не для меня! В чатах я не могу передать настоящие эмоции. Эмоджи, говорите? Нет. Они не работают. Не могут эмоджи передать то, что я ощущаю.

Правда, сейчас я начала разговаривать с товарищами, с которыми не общалась много лет. Теперь я созваниваюсь с ними, чтобы сказать этим людям, что они мне дороги и я всегда скучала.

Раиса Смирнова ФОТО: Aleksejs Alifanovs

Мне грустно без массовых мероприятий