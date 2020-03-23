В ночь на воскресенье Латвия перейдет на летнее время

Переход на летнее время произойдет в ночь с субботы на воскресенье, 29 марта, в 3 часа.

В свою очередь обратный переход с летнего времени на зимнее состоится с субботы на воскресенье, 25 октября, в 3 часа.

Летнее время в Латвии было введено в 1981 году. С 1997 года летнее время в силе с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

В 2018 году в Европе был поднят вопрос о необходимости пересмотра действующего режима перевода часов. Европейская комиссия провела опрос граждан государств-членов Европейского союза (ЕС), в котором большинство граждан выразили мнение, что существующий порядок следует отменить. 12 сентября 2018 года Еврокомиссия представила государствам-членам ЕС проект директивы, предполагающей прекращение сезонного перевода часов во всех странах ЕС. Дискуссии об этом предложении в ЕС еще продолжаются, окончательное решение пока не принято.